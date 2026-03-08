Supplementare epico | Monferrato vince 106-105 su Fiorenzuola

La Novipiù Monferrato ha battuto Fiorenzuola Bees con il punteggio di 106-105 al termine di un supplementare. La partita si è conclusa con un margine di un punto, rendendo il match uno dei più combattuti della stagione nella Serie B Nazionale Old Wild West 20252026. La sfida si è svolta sul campo dei Fiorenzuola Bees, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino all’ultimo secondo.

La vittoria finale della Novipiù Monferrato sul campo dei Fiorenzuola Bees, con il risultato di 106-105 al termine del supplementare, segna una delle sfide più intense della stagione nella Serie B Nazionale Old Wild West 20252026. Il PalArquato ha ospitato uno scontro salvezza dove ogni punto è stato conteso fino all’ultimo secondo disponibile. La partita si è conclusa domenica 8 marzo 2026 alle ore 21:54, dopo un finale drammatico che ha richiesto l’intervento del tempo supplementare per decidere la gara. I dati statistici raccontano una storia di resistenza incrollabile da parte degli ospiti piemontesi e di un calo di concentrazione fatale per i padroni di casa nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supplementare epico: Monferrato vince 106-105 su Fiorenzuola Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura soffre, ma vince. Successo dopo un supplementareBagalier FeBa 51 Green Le Mura Spring 57 (d1ts) BAGALIER FEBA: Ortolani 12, Severini, Valeriani ne, Perini 14, Bocola 10, Smajic 6, Binci ne,... Cocaina sulla 106: imprenditore arrestato con 106 grammiL’Operazione sulla 106: Un Arresto in Flagranza di Reato Un imprenditore di 35 anni di Cariati è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa...