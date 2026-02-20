Sabato 21 febbraio, presso il Circolo Artistico di Arezzo, si terrà l’assemblea elettiva di ANSMeS, causa il rinnovo del consiglio provinciale. L’evento si svolgerà alle 10:30 e vedrà la partecipazione di soci e candidati provenienti da tutto il territorio. La riunione servirà a eleggere il nuovo presidente e i membri del consiglio, sostituendo Carlo Polci, attuale presidente in carica. L’incontro, che durerà alcune ore, rappresenta un momento chiave per il futuro dell’associazione nella provincia.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Sabato prossimo 21 febbraio, presso la sede del Comitato Provinciale ANSMeS di Arezzo posta co il Circolo Artistico, si svolgerà dalle ore 10,30, l'assemblea elettiva per la Presidenza del Comitato Provinciale (di cui è attualmente Presidente Carlo Polci) e dei membri del consiglio. Sarà presente il Presidente nazionale di ANSMeS, Associazione benemerita del CONI e del CIP, Francesco Conforti, con il Presidente regionale della Toscana Salvatore Vaccarino e del Comitato provinciale di Firenze Giovanni Carniani, assieme a Franca Feducci, Consigliera regionale ANSMeS. Invitati all'assemblea il Delegato CONI Arezzo Alberto Melis e quello del CIP Mirko Marinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ANSMeS, l'assemblea elettiva per la Presidenza

Leggi anche: Assemblea elettiva Cia Piacenza: Fabio Girometta verso la riconferma

Leggi anche: IMMAF Europe: a Belgrado la prima Assemblea Generale Elettiva europea. Eletta la nuova leadership delle MMA amatoriali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.