Asse Meloni-Merz pre-summit sulla competitività in Belgio Prove di Ue a più velocità

Da ilsole24ore.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea. L’obiettivo è discutere di come rendere più competitiva l’Europa, in vista della riunione di giovedì in Belgio. È il primo passo di un confronto che vuole essere pratico, lontano dalle parole vuote, per trovare soluzioni condivise. La riunione si svolgerà nel castello di Alden Biesen, dove i 27 leader europei si riuniranno per affrontare le sfide del momento.

«Alcuni dicono che il 2026 sarà l’anno dell’Italia e della Germania. Non lo so, ma ce la mettiamo tutta». A metà gennaio, accogliendo Friedrich Merz a Roma, Giorgia Meloni aveva già messo il sigillo su una dinamica oggi esplicita. Sono loro i primi due leader a rispondere al richiamo al «pragmatismo» di Mario Draghi, convocando per giovedì 12 un pre-summit Ue sulla competitività, apripista del ritiro informale che riunirà i leader dei Ventisette al castello belga di Alden Biesen, insieme allo stesso Draghi e a Enrico Letta. L’invito, con in calce la doppia firma di Roma e Berlino, è stato recapitato anche all’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

asse meloni merz pre summit sulla competitivit224 in belgio prove di ue a pi249 velocit224

© Ilsole24ore.com - Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità

Approfondimenti su Meloni Merz

Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riforme

Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate.

Italia-Germania, Meloni: «Sulla competitività l’Ue cambi passo». Merz: ci difenderemo dai dazi

La premier Giorgia Meloni evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e Germania, sottolineando l’importanza di un’Europa più competitiva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Meloni Merz

Argomenti discussi: Asse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitività; Competitività Ue, Meloni fa asse con Merz: convocato un pre summit per discutere su deregolamentazione e mercato unico; Takaishi trionfa in Giappone, l'asse con l'Italia apre nuovi equilibri; Asse Italia-Germania, Meloni e Merz guidano il fronte Ue sulla competitività.

asse meloni merz preAsse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitivitàSi terra giovedi 12, invitata anche la Francia che per il momento non accoglie l'invito forse a causa di tensioni con Berlino ... tgcom24.mediaset.it

asse meloni merz preMeloni e Merz annunciano un pre-summit europeo per potenziare la competitività del continenteUn nuovo asse strategico tra Italia e Germania si sta formando per affrontare in modo efficace le sfide economiche europee. notizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.