Asse Meloni-Merz pre-summit sulla competitività in Belgio Prove di Ue a più velocità

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea. L’obiettivo è discutere di come rendere più competitiva l’Europa, in vista della riunione di giovedì in Belgio. È il primo passo di un confronto che vuole essere pratico, lontano dalle parole vuote, per trovare soluzioni condivise. La riunione si svolgerà nel castello di Alden Biesen, dove i 27 leader europei si riuniranno per affrontare le sfide del momento.

«Alcuni dicono che il 2026 sarà l’anno dell’Italia e della Germania. Non lo so, ma ce la mettiamo tutta». A metà gennaio, accogliendo Friedrich Merz a Roma, Giorgia Meloni aveva già messo il sigillo su una dinamica oggi esplicita. Sono loro i primi due leader a rispondere al richiamo al «pragmatismo» di Mario Draghi, convocando per giovedì 12 un pre-summit Ue sulla competitività, apripista del ritiro informale che riunirà i leader dei Ventisette al castello belga di Alden Biesen, insieme allo stesso Draghi e a Enrico Letta. L’invito, con in calce la doppia firma di Roma e Berlino, è stato recapitato anche all’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità Approfondimenti su Meloni Merz Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riforme Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate. Italia-Germania, Meloni: «Sulla competitività l’Ue cambi passo». Merz: ci difenderemo dai dazi La premier Giorgia Meloni evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e Germania, sottolineando l’importanza di un’Europa più competitiva. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Meloni Merz Argomenti discussi: Asse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitività; Competitività Ue, Meloni fa asse con Merz: convocato un pre summit per discutere su deregolamentazione e mercato unico; Takaishi trionfa in Giappone, l'asse con l'Italia apre nuovi equilibri; Asse Italia-Germania, Meloni e Merz guidano il fronte Ue sulla competitività. Asse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitivitàSi terra giovedi 12, invitata anche la Francia che per il momento non accoglie l'invito forse a causa di tensioni con Berlino ... tgcom24.mediaset.it Meloni e Merz annunciano un pre-summit europeo per potenziare la competitività del continenteUn nuovo asse strategico tra Italia e Germania si sta formando per affrontare in modo efficace le sfide economiche europee. notizie.it Asse Meloni-Merz: lanciato un pre-summit Ue sulla competitività #giorgiameloni x.com Italo Bocchino, ex deputato e commentatore politico, ha definito la futura Europa “a trazione italiana”, ipotizzando un ridimensionamento dell’asse franco-tedesco e individuando in Giorgia Meloni la leader naturale del nuovo scenario continentale. Secondo Bo facebook

