In Belgio il vertice sulla competitività Meloni | Asse Italia-Germania motore dell' Europa

A Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un nuovo fronte tra Roma e Berlino che spinge l’Italia al centro dell’Europa. Al vertice informale sulla competitività, Meloni ha detto che l’Italia e la Germania sono il motore principale dell’Unione Europea in questo momento. La scena si svolge nel castello di Alden-Biesen, nelle Fiandre, dove i leader si confrontano sulle prossime mosse per rafforzare l’unità europea.

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Un asse tra Roma e Berlino per guidare la nuova fase europea. In arrivo al summit informale sulla competitività dell'Unione Europea, al castello di Alden-Biesen nelle Fiandre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica un ruolo centrale per l'Italia: "In Europa c'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento". Un messaggio che punta a rafforzare il peso dell'asse con la Germania nelle scelte strategiche dell'Ue. Meloni rivendica una “convergenza” con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando però che la cooperazione bilaterale non nasce “contro o escludendo qualcun altro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Belgio il vertice sulla competitività. Meloni: "Asse Italia-Germania motore dell'Europa" Approfondimenti su Meloni Germania Al vertice Ue l'asse Italia-Germania guida il rinnovamento dell'Europa Questa mattina, al vertice Ue, si è parlato molto dell’asse Italia-Germania come motore del rinnovamento europeo. Vertice Ue su competitività, le immagini del pre-summit guidato da Italia, Germania e Belgio Questa mattina si è svolto un incontro informale tra i rappresentanti di Italia, Germania e Belgio per discutere di competitività. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Meloni Germania Argomenti discussi: Belgio, incontro informale dei leader Ue ad Alden Biesen: partecipanti e temi in agenda; Vertice Ue, il documento di Italia-Germania-Belgio per accelerare la competitività Ue; Meloni-Merz, domani vertice in Belgio per l’Europa del futuro; Ue, oggi il vertice informale: l’Europa vuole emanciparsi dagli Stati Uniti di Trump - Ue, l'asse Germania-Italia. In Belgio il vertice sulla competitività. Meloni: Asse Italia-Germania motore dell'EuropaBruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Un asse tra Roma e Berlino per guidare la nuova fase europea. In arrivo al summit informale sulla competitività dell'Unione Europea, al castello di Alden-Biesen nelle ... iltempo.it Belgio, incontro informale dei leader Ue ad Alden Biesen: partecipanti e temi in agendaLeggi su Sky TG24 l'articolo Belgio, incontro informale dei leader Ue ad Alden Biesen: partecipanti e temi in agenda ... tg24.sky.it La presidente della Commissione media tra le divisioni e propone cooperazioni rafforzate. Asse Italia-Germania contro il protezionismo francese - facebook.com facebook Orsini: tra Italia e Germania «asse fondamentale» ilsole24ore.com/art/orsini-ita… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.