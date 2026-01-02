Assalto notturno al bancomat | ladri in fuga col bottino dopo l' esplosione

Nella notte a Policastro Bussentino, una banda di ladri ha esploso il bancomat Unicredit sulla strada statale 18, riuscendo a sottrarre il denaro e fuggendo rapidamente. L'episodio si è verificato intorno alle 3, generando preoccupazione tra i residenti. Indagini in corso per identificare i responsabili e valutare eventuali danni alle strutture.

Paura nella notte a Policastro Bussentino, dove intorno alle 3 del mattino una banda di ladri ha preso di mira il bancomat dell'istituto Unicredit, situato lungo la strada statale 18, facendo esplodere lo sportello automatico e mettendo a segno un colpo fulmineo.La dinamicaSecondo una prima.

