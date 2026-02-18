Blitz in un negozio ' compro oro' nella notte | cassaforte piena di gioielli abbandonata per strada

Durante la notte, un gruppo di ladri ha scassinato un negozio 'compro oro' e ha abbandonato la cassaforte piena di gioielli per strada. I malviventi hanno forzato la saracinesca con una cesoia, poi sono entrati nel negozio e hanno portato via la cassaforte, lasciandola sul marciapiede. Il furto si è verificato intorno alle 3 di notte, lasciando i residenti sorpresi dalla scena.

Il blitz a notte fonda. Con una cesoia aprono come una lattina la saracinesca del negozio. Entrano e tirano fuori la cassaforte piena di gioielli. Ma poi l'arrivo dei carabinieri, avvisati dall'allarme, li costringe a fuggire abbandonando il bottino in strada. Tentato furto da film durante la notte tra martedì e mercoledì in un 'compro oro' in via Roma a Garlasco. Sul posto, 'Oro Market', sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e delle Stazioni di Gambolò e Mortara, intorno alle 4. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti hanno forzato la saracinesca del negozio, utilizzando verosimilmente una cesoia, per accedere all'interno.