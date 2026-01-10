Parma Mia nel mirino dei ladri | una vicina li mette in fuga mentre svaligiano le villette della zona

Nella zona di Parma Mia si sono verificati recenti episodi di furto e tentato furto, coinvolgendo alcune villette indipendenti. Una vicina ha tempestivamente allertato le forze dell'ordine e messo in fuga i malintenzionati, contribuendo a contenere i danni. La situazione evidenzia l'importanza di aumentare la sicurezza nelle aree residenziali e di mantenere alta l'attenzione sulla tutela delle proprietà private.

