Chiese nel mirino dei ladri | rubato il rame dal santuario di Vistarino caro alle donne in gravidanza

I ladri sono tornati a colpire le chiese di Vistarino. Questa volta hanno rubato il rame dalle grondaie del santuario, un luogo molto amato dalle donne in gravidanza. I furti avvengono spesso di notte e senza che nessuno si accorga. La chiesa si trova in una zona isolata, facile da prendere di mira per chi vuole agire di nascosto. La comunità è preoccupata e chiede più sicurezza.

Vistarino (Pavia), 12 febbraio 2026 – Non solo oggetti sacri, ma anche il rame delle grondaie. Ladri senza scrupoli, privi di alcun rispetto per luoghi di culto, continuano a prendere di mira le chiese, specie se in zone un po' isolate. Come il santuario della Madonna della Colombina, che si trova nel territorio comunale di Vistarino anche se fa parte della parrocchia di Copiano. La chiesetta. Caratteristica chiesetta immersa nei campi, visibile percorrendo l'ex Statale 235 Pavia-Lodi, nel tratto fra Albuzzano e Copiano, è nota nella zona del Pavese, fino a Villanterio e al confine col Lodigiano, per la tradizionale devozione che la rende meta di visite da parte in particolare di donne in dolce attesa, alle quali la Madonna della Colombina riserverebbe una protezione estesa ai nascituri.

