protocollo per rafforzare la sicurezza di banche e clienti

A Salerno è stato firmato un Protocollo d’Intesa dedicato alla prevenzione della criminalità contro le banche e i loro clienti. L’accordo mira a migliorare le misure di sicurezza negli istituti di credito e a contrastare rapine, reati predatori e truffe informatiche. La firma coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle banche locali, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei soggetti coinvolti.

SALERNO – Siglato un Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza negli istituti di credito e contrastare fenomeni criminali come rapine, reati predatori e truffe informatiche. L’accordo, della durata di due anni, consolida la collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e sistema bancario già avviata negli anni precedenti, puntando su una strategia condivisa di prevenzione e controllo del territorio. Maggiore attenzione alle truffe digitali. Tra i punti centrali dell’intesa vi è il potenziamento dello scambio informativo tra banche e Forze dell’Ordine, elemento ritenuto fondamentale per individuare tempestivamente eventuali situazioni sospette e prevenire possibili attività criminali. 🔗 Leggi su Zon.it

Assalti sportelli Atm: firmato protocollo d'intesa per prevenzione danni a banche e clientiBRINDISI - Si è tenuta quest’oggi, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal...

Evitare gli assalti ai bancomat e difendere i clienti da reati predatori e truffe allo sportello: firmato un protocollo fra prefettura e bancheUn protocollo di prevenzione della criminalità dai danni delle banche e dei clienti.

Brindisi, rafforzata la sicurezza per banche e clienti 05 02 2026

