Evitare gli assalti ai bancomat e difendere i clienti da reati predatori e truffe allo sportello | firmato un protocollo fra prefettura e banche

Il protocollo firmato il 18 febbraio a Chieti nasce per fermare gli assalti ai bancomat e proteggere i clienti dalle truffe. La decisione è arrivata dopo un aumento di rapine e tentativi di furto allo sportello, che hanno preoccupato cittadini e istituzioni. Prefettura e banche si impegnano a rafforzare i controlli e condividere informazioni per prevenire queste azioni criminali. L’accordo mira anche a sensibilizzare gli utenti sui rischi e le misure di sicurezza da adottare. La collaborazione tra enti e istituti bancari si intensifica in tutta la provincia.

Un protocollo di prevenzione della criminalità dai danni delle banche e dei clienti. È quello firmato nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, nella prefettura di Chieti, dal prefetto Silvana D'Agostino, alla presenza del questore Leonida Marseglia, del comandante provinciale dei carabinieri Cosimo Damiano Di Caro e del tenente colonnello Giovanni Saviello per il comando provinciale della guardia di finanza, con il coordinatore del centro di ricerca dell'Associazione bancaria italiana (Abi) Marco Iaconis. Al protocollo hanno aderito Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Bper Banca, la Bdm Banca, Intesa San Paolo e Unicredit.

