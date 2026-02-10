Interrogazione sulla geotermia | Quanti Comuni hanno firmato e chi verifica i dati ambientali?

Il consigliere di minoranza, Marcello Bianchini, ha presentato una nuova interrogazione al sindaco Jacopo Marini. La questione riguarda quanti Comuni abbiano firmato e chi controlla i dati ambientali legati alla geotermia. La discussione si apre su un tema caldo, con domande che restano senza risposta e con l’amministrazione che dovrà chiarire la propria posizione in tempi brevi.

Una nuova interrogazione è piombata sulla scrivania del sindaco Jacopo Marini, questa volta a firma del consigliere di minoranza, Marcello Bianchini. Il rinnovo delle concessioni geotermiche sul Monte Amiata, formalizzato all'inizio del 2025, continua a suscitare interrogativi sul coinvolgimento dei Comuni e sulla gestione dei controlli ambientali. L'accordo ventennale siglato tra Regione Toscana ed Enel Green Power, valido fino al 2045, prevede un rafforzamento delle attività di monitoraggio, maggiori obblighi di trasparenza e nuovi investimenti sul territorio amiatino. Il nuovo disciplinare introduce controlli regionali e locali più stringenti sul funzionamento e sulla manutenzione delle centrali.

