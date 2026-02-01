La tensione tra le forze di destra e i manifestanti dei centri sociali si fa sempre più accesa dopo i scontri di Torino. La Russa e Vannacci accusano i manifestanti di essere scudi dei violenti, trasformando la vicenda in un duro scontro politico. La situazione rimane calda e difficile da placare, mentre le polemiche continuano a dividere le diverse fazioni.

Non è più solo una questione di ordine pubblico, ma un durissimo scontro di civiltà politica quello che si consuma all’indomani della guerriglia urbana di Torino. Mentre il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine sale a oltre cento, le alte cariche dello Stato e i leader della destra alzano i toni contro quella che definiscono una «regia eversiva». Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sceglie una metafora ittica per descrivere la commistione tra frange violente e corteo pacifico. Secondo la seconda carica dello Stato, è difficile credere che chi era in piazza fosse ignaro della deriva che avrebbe preso la manifestazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La destra all'attacco: «Manifestanti scudi dei violenti». La Russa e Vannacci contro i centri sociali

Il 22 settembre scorso, durante lo sciopero generale a sostegno della causa palestinese e della missione umanitaria della nave Flotilla, alcuni manifestanti dei centri sociali hanno occupato la stazione di Reggio Emilia.

A Torino si è svolto un corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, che ha portato a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

