Asia in crisi | tetti ai prezzi e tasse azzerate

L’Asia affronta una crisi energetica con l’introduzione di tetti ai prezzi e tasse azzerate su alcune risorse. La mappa energetica della regione si sta modificando rapidamente mentre i prezzi del petrolio salgono a causa delle turbolenze nel Golfo Persico. Le decisioni prese riguardano interventi immediati per contenere gli effetti dell’aumento dei costi energetici.

La mappa energetica dell’Asia si sta ridisegnando in tempo reale mentre i prezzi del petrolio schizzano verso l’alto a causa delle turbolenze nel Golfo Persico. Da Seul a Nuova Delhi, i governi stanno attivando piani d’emergenza per proteggere le economie nazionali da interruzioni nelle forniture e dall’inflazione dei carburanti. Nel cuore di questa crisi, il presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha lanciato un appello deciso per introdurre immediatamente un tetto massimo ai prezzi dei prodotti petroliferi che hanno subito aumenti sproporzionati. Parallelamente, il Vietnam sta eliminando le tasse sulle importazioni di benzina e diesel per stabilizzare il mercato interno, mentre il Giappone valuta l’uso delle sue riserve strategiche per coprire eventuali vuoti nell’approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

