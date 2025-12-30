Azzerate le tasse per l' aeroporto di Parma il direttore dello scalo di Bologna | E' una distorsione del mercato

Il direttore dello scalo di Bologna ha commentato la recente decisione di azzerare le tasse per gli aeroporti di Parma, Rimini e Forlì, definendola una distorsione del mercato. Secondo lui, questa misura crea un'asimmetria competitiva tra gli aeroporti regionali, penalizzando quelli che continuano a applicare la tassa, e potrebbe influire negativamente sulla concorrenza nel settore.

La decisione di azzerare la council tax per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì "oggettivamente è una distorsione del mercato, perché un'asimmetria competitiva tra un aeroporto della regione che ha ancora la tassa e altri tre che non ce l'hanno è una distorsione, è un dato di fatto".

