Aset | licenziato il direttore storico dopo 20 anni

Dopo più di vent’anni alla guida di una delle farmacie comunali più frequentate, il direttore storico dell’azienda pubblica Aset è stato licenziato. La decisione è stata comunicata senza spiegazioni ufficiali, suscitando sorpresa tra i dipendenti e gli utenti. La notizia ha immediatamente fatto scalpore in città, lasciando molte domande senza risposta sulla gestione e sui motivi di questa scelta improvvisa.

Un improvviso terremoto ha colpito le farmacie comunali gestite dall'azienda pubblica Aset, con il licenziamento di un direttore storico che guidava una delle sedi più frequentate da oltre vent'anni. La decisione, presa senza preavviso, ha scatenato un silenzio assordante da parte dell'amministrazione, mentre il professionista coinvolto si prepara a difendere i propri diritti legali. La vicenda, esplosa martedì 10 marzo 2026, riguarda una figura chiave nel sistema sanitario locale, un farmacista che aveva ricoperto incarichi tecnici e ricevuto riconoscimenti per la sua disponibilità al servizio pubblico. Nonostante la lunga carriera e i meriti documentati, il rapporto di lavoro è stato interrotto bruscamente, lasciando nel vuoto sia l'azienda che il dipendente.