Ricordato a Firenze lo storico Giorgio Spini 20 anni dopo la morte

A vent’anni dalla scomparsa, Firenze ha reso omaggio a Giorgio Spini, storico e figura di rilievo della città. Un convegno alla Fondazione Rosselli ha riunito studiosi e cittadini per ricordare il contributo di Spini alla cultura e alla storia italiana. L’evento, presieduto dal figlio Valdo, ha sottolineato l’importanza del suo lavoro nel panorama accademico e civile.

Firenze, 14 gennaio 2026 - Firenze ha ricordato oggi lo storico Giorgio Spini, a 20 anni dalla scomparsa con un convegno ad hoc alla Fondazione Rosselli, di cui è presidente il figlio Valdo. Nato nel 1916, partigiano ed esponente del Partito d'Azione, Giorgio Spini era di religione valdese. Insegnò a lungo nelle Università di Messina e di Firenze. È noto per i suoi studi sulla Riforma protestante e sulla libertà religiosa. Hanno partecipato i figli di Spini, Valdo, Daniele e Debora. Autore anche di fortunati libri di testo, tra le sue opere più conosciute figura la "Storia dell'età moderna" in tre volumi.

