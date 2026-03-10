Asacom il consigliere Chinnici | Modificare il regolamento comunale per il recupero delle ore

Il consigliere Chinnici annuncia che si intende modificare il regolamento comunale per permettere agli Asacom, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, di recuperare le ore perse a causa delle assenze degli alunni, ampliando così i tempi disponibili per il recupero. La proposta mira a cambiare le modalità di gestione delle ore di assistenza, rendendo possibile un recupero più flessibile e adeguato alle esigenze degli assistiti.

Modificare il regolamento comunale per consentire agli Asacom, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, di avere una finestra temporale più ampia per il recupero delle ore perse per assenza degli alunni. E' quanto propone il consigliere comunale Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia), che ha sollecitato in questi giorni il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Aristide Tamajo e gli uffici dell'area dell'Istruzione a presentare una proposta al Consiglio. Chinnici sottolinea che "il Comune ha fatto enormi sforzi per garantirne la continuità e pertanto si ritiene ormai necessario modificare il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

