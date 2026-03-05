La F1 cambia la partenza per il GP Australia ma senza modificare il regolamento | l'escamotage della FIA

Per il Gran Premio d'Australia, la Formula 1 introduce una modifica alla procedura di partenza senza alterare il regolamento ufficiale. A Melbourne, prima dei cinque segnali di stop rossi, verranno mostrati cinque secondi supplementari attraverso pannelli blu. Questa variazione è stata adottata per rispettare i limiti imposti dalle nuove power unit del 2026, senza richiedere modifiche formali alle norme.

A Melbourne debutta una partenza “ritoccata” per gestire i limiti delle nuove power unit 2026: prima dei cinque rossi ci saranno 5 secondi extra segnalati da pannelli blu. Una soluzione inserita nelle note del direttore di gara, non nel regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, ritardi logistici verso il GP d’Australia. La FIA cancella i primi due coprifuoco a MelbourneProsegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio d’Australia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione di Formula Uno che si terrà...

C’è il primo verdetto della F1 sul trucco del motore Mercedes: com’è andata la riunione FIALa FIA non vieta subito il presunto trucco sul rapporto di compressione dei motori Mercedes e Red Bull 2026.

Altri aggiornamenti su La F1 cambia la partenza per il GP....

Temi più discussi: Guerra in Iran, cosa cambia per il primo Gp di Formula 1 in Australia e le possibili modifiche al calendario; F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming; GP Australia: c'è il rebus gomme, cosa può succedere; Ferrari in ritardo a Melbourne per il debutto nel Mondiale F1: diversi membri del team bloccati in aeroporto.

F1 2026 Australia, la guida al GP di Melbourne: orari italiani, dove vedere in tv, novità e favoritiGuida completa al GP d'Australia che a Melbourne apre la stagione 2026 della F1: caratteristiche, novità delle monoposto, i team, gli orari italiani ... sport.virgilio.it

F1, Russell (Mercedes) nella conferenza del GP Australia: Chiacchiericcio attorno a noiIl pilota della Mercedes, dato tra i favoriti per il titolo 2026, nella conferenza del GP Australia: A me non cambia nulla, quando abbassi la visiera non pensi più alle voci. E ce ne sono tante attor ... sport.sky.it

#F1, via al Mondiale con il Gp d'Australia: data, orario e dove vederlo in tv e in streaming x.com

Charles Leclerc scalda i motori in vista del GP d’Australia 2026: “Faccio del mio meglio e spero che significhi la vittoria”. Pressione e aspettative alte per la Ferrari, ma il monegasco resta concentrato - facebook.com facebook