Le vetrine vuote si trasformano in opere d’arte grazie agli studenti del ’Canova’. Spazi sfitti diventano tele viventi, capaci di comunicare e ispirare attraverso creatività e innovazione. Un’occasione unica di rinascita urbana, dove l’arte diventa voce e colore di un nuovo inizio.

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine vuote rigenerate dall’arte degli studenti. I ragazzi del ’Canova’ trasformano gli spazi sfitti

Vetrine vuote da tempo che tornano a parlare e lo fanno con il linguaggio dell’arte, riempiendosi di forme, idee e progettualità. La creatività degli studenti del liceo artistico e musicale ‘Canova’ è diventata motore di rigenerazione urbana e occasione concreta per restituire bellezza e vitalità ai locali sfitti della piazzetta della Pescheria, affacciata su corso Diaz. Il progetto coinvolge le classi quinta e quarta B del professor Andrea Filippi e la quinta A della professoressa Alessia Gellini, ed è stato sostenuto dal Comune con un contributo di 5mila euro, destinato all’organizzazione e all’allestimento di una mostra legata alle sezioni di Design e Design orafo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Creatività che riaccende le vetrine sfitte: gli studenti del Canova fanno rivivere l'ex Piazzetta Pescheria

Leggi anche: Il rilancio passa dall’arte. A passeggio tra le vetrine

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vetrine vuote rigenerate dall’arte degli studenti. I ragazzi del ’Canova’ trasformano gli spazi sfitti - Vetrine vuote da tempo che tornano a parlare e lo fanno con il linguaggio dell’arte, riempiendosi di forme, idee e progettualità. ilrestodelcarlino.it