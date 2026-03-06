Venerdì alle 17, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, si terrà il primo evento collaterale della rassegna d’arte Picta Romagna, dedicato alla memoria della missionaria Annalena Tonelli. La manifestazione fa parte delle iniziative legate alla mostra europea di arte contemporanea e coinvolge artisti e pubblico in un appuntamento che si svolge nel centro storico.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Venerdì alle 17 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà il primo degli eventi culturali collaterali a Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Anche la quarta edizione della manifestazione vanta un programma ricco tra esposizioni, conferenze e laboratori per bambini. Iniziative a partecipazione gratuita, in linea con la filosofia che da sempre anima l’associazione Cava Forever group aps, promotrice della Rassegna ideata e diretta artisticamente dal maestro Giuseppe Bertolino. Sabato il secondo incontro sarà invece dedicato a Silvestro Lega in occasione del duecentenario della nascita a cura del critico d’arte Alessandra Righini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Mille studenti coinvolti a teatro e in classe per conoscere la missionaria Annalena TonelliI ragazzi di terza media delle scuole di Forlì, Premilcuore, Predappio e Dovadola hanno potuto conoscere la figura di Annalena Tonelli grazie al...

Leggi anche: L'arte a misura di bambino: alla rassegna Picta Romagna i piccoli allievi sfidano i "mostri sacri"

Approfondimenti e contenuti su Picta Romagna.

Temi più discussi: Il sipario sulla rassegna d'arte Picta Romagna si apre nel ricordo della missionaria Annalena Tonelli; Picta, altri tre comuni entrano nella rassegna; Terra del Sole, tutto pronto per Picta: spazio all’arte contemporanea.

Terra del Sole, tutto pronto per Picta: spazio all’arte contemporaneaSi alza il sipario sulla quarta edizione di Picta Romagna, rassegna europea di arte contemporanea che quest’anno conta 60 artisti coinvolti e 11 ... corriereromagna.it

Picta Romagna, a Terra del Sole inaugura la quarta edizione della rassegna europea di arte contemporaneaVenerdì 27 febbraio alle 17 il taglio del nastro al Palazzo Pretorio. Fino all’11 aprile mostre ed eventi tra Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli e Meldola ... forli24ore.it

Giuseppe Bertolino e Picta Romagna 2026 - facebook.com facebook

Picta Romagna: grande festa d’arte contemporanea a Terra del Sole x.com