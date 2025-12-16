Il mistero di Padre Pio arriva in tv | in onda anche la Cappella Sansevero e il Cristo Velato

Il mistero di Padre Pio, figura iconica del Novecento, sbarca in tv con un approfondimento su storie e simboli legati a questa figura religiosa. Tra immagini della Cappella Sansevero e il celebre Cristo Velato, l’articolo esplora il suo legame con le stimmate e la lotta spirituale contro il male.

È uno degli italiani più famosi del Novecento. Afferma di portare sul suo corpo le ferite di Cristo, le stimmate, e che attraverso la sua fede combatte il demonio. È il protagonista di una storia straordinaria, ma anche una delle figure più controverse del nostro Paese. "Il mistero di Padre Pio".

