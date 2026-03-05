inaugurata a palazzo cipolla la mostra da vienna a roma le meraviglie degli asburgo dal kunsthistorisches museum aperta al pubblico da domani

Da domani, 6 marzo 2026, e fino al 5 luglio, a Palazzo Cipolla sarà possibile visitare la mostra “Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”. L’esposizione presenta oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del museo viennese, che saranno visibili al pubblico in questa occasione. La mostra rimarrà aperta per quattro mesi e si svolge nel centro della capitale.

Da domani, 6 marzo 2026, e fino al 5 luglio, sarà possibile ammirare oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del prestigioso Kunsthistorisches Museum di Vienna, nell’ambito della mostra Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum, in programma al Museo del Corso-Polo museale, Palazzo Cipolla. Per la prima volta in Italia, la collezione offre al pubblico la possibilità di entrare nel cuore della dinastia asburgica e di un Impero, attraverso lo splendore delle opere raccolte. Promossa e prodotta dallaFondazione Roma, in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum (KHM), con il patrocinio del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Mostra sugli Asburgo a Roma: biglietto promo open a 18 euro per l’evento di Palazzo CipollaUn impero che ha segnato la storia d’Europa per oltre sei secoli arriva per la prima volta in Italia con una grande mostra a Roma.

