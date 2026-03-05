Una mostra si apre al Museo del Corso, nel Palazzo Cipolla, dal 6 marzo al 5 luglio 2026, dedicata alle opere degli Asburgo provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. È la prima volta che queste opere vengono esposte in Italia, offrendo ai visitatori l’occasione di ammirare capolavori che raccontano la storia di una delle dinastie più importanti d’Europa.

Per la prima volta in Italia, oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna raccontano la nascita, lo splendore e la complessità di una delle più grandi imprese culturali d'Europa. , in programma al Museo del Corso – Polo museale, Palazzo Cipolla, dal 6 marzo al 5 luglio 2026, offre al pubblico un'occasione senza precedenti: entrare nel cuore di una collezione che è al tempo stesso museo e autoritratto dinastico, emblema dello splendore di un Impero e dell'ambizione culturale degli Asburgo.

Inaugurata a Palazzo Cipolla la mostra "Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum", aperta al pubblico da domaniDa domani, 6 marzo 2026, e fino al 5 luglio, sarà possibile ammirare oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del prestigioso...

