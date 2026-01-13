Un robot domestico che si muove per casa e intrattiene i tuoi animali può offrire maggiore sicurezza e tranquillità. Con capacità di seguire e monitorare gli ambienti, permette di controllare cosa succede anche negli angoli meno visibili. Ideale per chi desidera restare connesso con la propria casa e i propri animali, senza affidarsi esclusivamente a telecamere fisse. Una soluzione semplice e funzionale per la gestione quotidiana degli spazi domestici.

Vorresti controllare cosa succede a casa quando non ci sei, ma le telecamere fisse coprono solo angoli morti e ti perdono sempre i momenti importanti? Ti serve qualcosa che si muova, che segua, che ti permetta di essere presente anche quando sei altrove. La soluzione non è fantascienza, ma esiste già: una piccola sfera bianca su cingoli, con due grandi occhi digitali che si guardano in giro curiosi. EBO Air 2 Plus non è una semplice telecamera di sicurezza che resta ferma in un angolo: cammina, esplora, videochiama e interagisce. È come avere un compagno robotico che pattuglia casa al posto tuo, registra ciò che succede e ti permette di parlare con chi è a casa premendo semplicemente il suo naso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Questo robot cammina per casa e intrattiene i tuoi animali

Leggi anche: Questo è il robot aspirapolvere smart perfetto per chi ha gli animali domestici. È il mai più senza della casa

Leggi anche: Muscoli, scheletro e pelle sintetica: l’inquietante video del robot che cammina come un essere umano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Questo robot cammina per casa e intrattiene i tuoi animali - Vorresti controllare cosa succede a casa quando non ci sei, ma le telecamere fisse coprono solo angoli morti e ti perdono sempre i momenti importanti? dilei.it