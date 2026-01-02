ventuno cani e sei gatti in un appartamento ultimatum dopo il sopralluogo di asl e agenti

Dopo un sopralluogo delle autorità sanitarie, è stata emessa un'ordinanza nei confronti di un appartamento a Santo Stefano Magra, dove sono stati trovati ventuno cani, sei gatti e altri animali. Le autorità hanno dato un ultimatum ai proprietari, minacciando il sequestro degli animali se non verranno adottate le necessarie misure di tutela e igiene.

Santo Stefano Magra, 2 gennaio 2026 – Ventuno cani, sei gatti, tre uccelli in gabbia in un appartamento a Santo Stefano Magra: scatta l’ordinanza con minaccia di togliere le bestiole ai proprietari. La storia, giunta all’epilogo in questi giorni, ha avuto inizio nel 2024, quando le lamentele giunte alla polizia locale da parte di diversi cittadini portarono alla scoperta di un minizoo in un’abitazione e in parte anche in quella di un vicino familiare. Un’arca di Noè se le condizioni non fossero state – secondo gli agenti – precarie. Botti fortissimi vicino al canile. Tragedia nel box: “Nero ucciso dalla paura, stava per essere adottato dopo 10 anni” "Pessime condizioni igienico sanitarie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

