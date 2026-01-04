Ruba superalcolici nel supermercato nella fuga aggredisce vigilantes

Recenti interventi delle forze dell'ordine hanno evidenziato come il fenomeno dei furti nei supermercati e nei negozi continui a essere presente, anche durante il periodo vacanziero. In vari casi, i ladri sono stati fermati prima di riuscire a portare via merce, spesso reagendo in modo violento. È importante mantenere alta l’attenzione e rafforzare le misure di prevenzione per tutelare le attività commerciali e la sicurezza dei cittadini.

I ladri di negozi e supermercati non vanno in vacanza. A dimostrarlo i recenti interventi delle forze delle forze dell'ordine, che hanno arrestato chi aveva deciso di portarsi a casa il bottino dalle attività commerciali.Il primo a essere intercettato è stato un 29enne in via Tuscolana che si.

Ruba oltre 10 bottiglie di alcolici all’interno di un supermercato e scappa. 30enne straniero denunciato per furto - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Parma un 30enne di origine straniera, ritenuto, a seguito di un'articolata attività inve ... gazzettadiparma.it

Roma, ruba superalcolici al supermercato, picchia la guardia giurata poi scappa: arrestato 29enne - Roma non è solo il centro storico da cartolina: è una metropoli fatta di quartieri, strade commerciali, stazioni e periferie dove la sicurezza si gioca ogni giorno, spesso lontano dai riflettori. msn.com

