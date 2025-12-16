Ruba in due negozi e aggredisce vigilantes e polizia | arrestata 36enne

Una donna di 36 anni, senza fissa dimora e residente a Genova, è stata arrestata ieri al centro commerciale Fiumara per aver rubato in due negozi e aver aggredito vigilantes e agenti di polizia, opponendo resistenza. L'episodio si è concluso con l'arresto e una serie di denunce, tra cui quella per possesso.

Doppio furto con arresto al centro commerciale Fiumara nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre.Nei guai è finita una donna di 36 anni, genovese e senza fissa dimora, che è stata arrestata dalla polizia di Stato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per possesso. Genovatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. RUBA IN UN NEGOZIO E AGGREDISCE IL VIGILANTES 38ENNE ARRESTATO PER RAPINA 15112025 Video RUBA IN UN NEGOZIO E AGGREDISCE IL VIGILANTES 38ENNE ARRESTATO PER RAPINA 15112025 Video RUBA IN UN NEGOZIO E AGGREDISCE IL VIGILANTES 38ENNE ARRESTATO PER RAPINA 15112025 Ruba in due negozi e aggredisce vigilantes e polizia: arrestata 36enne - Quando gli agenti della polizia di Stato sono arrivati sul posto hanno trovato la donna e due vigilantes ancora a terra ... genovatoday.it

Ruba in due negozi affiancati per più di trecento euro: in manette - L'uomo è stato colto in flagrante dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, dopo che i dipendenti del primo punto vendita avevano dato l'allarme. udinetoday.it

Il nostro nuovo gusto è già andato a ruba: Panettone ai Frutti di Bosco! Vieni in negozio e assicurati gli altri prima che spariscano anche loro! * * * Scopri di più sul nostro mondo su pandimambro.com (link in bio). Vieni a trovarci nel nostro temporary shop - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.