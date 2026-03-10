Arrestato a Stabia | estorsione e maltrattamenti ai genitori

A Castellammare di Stabia un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia e di aver estorto denaro ai propri genitori. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove a carico dell’uomo, che ora si trova in custodia. L’operazione fa seguito a una denuncia presentata dai genitori coinvolti.

Un uomo è stato arrestato a Castellammare di Stabia per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri genitori. L'arresto, eseguito sabato 7 marzo dalle forze dell'ordine del Commissariato di Pompei, ha portato l'indagato nel carcere di Poggioreale dopo che aveva tentato di sottrarsi alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. Le indagini hanno messo in luce un quadro domestico segnato dalla paura costante, dove gli anziani genitori vivevano sotto la minaccia continua di violenze fisiche e psicologiche. L'uomo utilizzava il terrore come leva per estorcere denaro quotidiano, necessario per finanziare il consumo di sostanze stupefacenti.