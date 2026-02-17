Arezzo maltrattamenti ai genitori | arrestato

Arezzo, un uomo di 40 anni è finito in manette dopo aver minacciato e picchiato i genitori per ottenere denaro. La Polizia di Stato ha arrestato il quarantenne su ordine di custodia cautelare, dopo aver raccolto prove di ripetuti maltrattamenti e richieste estorsive nei confronti dei genitori conviventi. Un episodio che ha sollevato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori conviventi. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, al termine di un'articolata attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Arezzo. L'inchiesta ha preso avvio alcuni mesi fa, dopo una prima denuncia presentata dagli anziani genitori presso gli uffici della Questura. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di condotte vessatorie e violente che si sarebbero protratte nel tempo, tanto da costringere più volte la coppia a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e, in alcuni casi, a ricorrere alle cure mediche.