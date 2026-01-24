Scienza senza confini a Villa Dora progetto scientifico per gli alunni delle medie

Dal 2 al 14 febbraio 2026, la Biblioteca di San Giorgio di Nogaro ospiterà “DI LÌ A LAB – Scienza senza confini a Villa Dora”. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle medie e prevede laboratori e incontri con autori, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta nel campo della divulgazione scientifica. Un’opportunità per i giovani di avvicinarsi alla scienza in modo coinvolgente e accessibile.

Dal 2 al 14 febbraio 2026 la Biblioteca di San Giorgio di Nogaro proporrà “DI LÌ A LAB – Scienza senza confini a Villa Dora”, un’iniziativa di divulgazione scientifica rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, ricca di attività laboratoriali e incontri con gli autori. Si tratta.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: La sesta edizione di SuperExpo a Cameri: orientamento per gli alunni delle scuole medie Sportelli psicologici a scuola. Aiuto agli alunni delle medie: "Dobbiamo intercettare i disagi"A partire da gennaio, il Comune di Vigevano, in collaborazione con SeLeggo e Accf, avvierà il progetto “ScuolaMente”, uno sportello psicopedagogico nelle scuole medie cittadine. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Cosmos, domenica 18 gennaio al teatro dell’Unione per la stagione danza; Tahiri: Insieme senza frontiere, un obiettivo politico ed economico molto importante; IPKO: 100 giorni di comunicazione senza confini; Albania senza confini statali. ARTE E SCIENZA SENZA CONFINI: LA VISIONE DI HOUDA BAKKALI PER IL 2026Art - L’arte è il miglior veicolo per trasmettere la conoscenza, condividere e creare messaggi universali, senza limiti spaziali, temporali o generazionali. Ques - Redazione James ... jamesmagazine.it I produttori di farmaci senza brevetto alla Von der Leyen: Servono misure a supporto della produzione farmaceutica nei confini europeiCosì EFCG e Medicines for Europe a supporto delle misure richieste in un documento indirizzato alla Commissione da 21 Paesi, Italia compresa per sopperire alla carenza di farmaci. Egualia chiede ... quotidianosanita.it Si terrà il 26 gennaio 2026, alle ore 10:30, nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, l’incontro “Avventure ai confini della Scienza. Cento anni dalla scoperta del Polo Nord” con Paola Catapano, divulgatrice scientifica al Cern di Ginevra e documentarista artica e a - facebook.com facebook Cosa fa innamorare di scienza e tecnologia da piccoli Osservo mio figlio imparare e mi colpisce la sicurezza con la quale afferma che scienza e tecnologia siano più interessanti delle materie umanistiche. Detto che ovviamente ci sarà stata una influenza da p x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.