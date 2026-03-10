Armi e Silicon Valley Anthropic fa causa al Pentagono

Un'azienda di intelligenza artificiale ha intentato una causa contro il Pentagono, sostenendo che le azioni del governo violano il diritto alla libertà di parola garantito dalla Costituzione. La disputa riguarda l’uso di armi e tecnologie di Silicon Valley e il modo in cui le autorità militari interagiscono con le aziende del settore. La causa si concentra sulla protezione del diritto di espressione dell’azienda coinvolta.

«La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un'azienda che esercita il suo diritto alla libertà di parola» protetto proprio dalla Carta costituzionale. Lo si legge nella causa intentata ieri da Anthropic – la compagnia della Silicon Valley che produce il chatbot Claude – al Pentagono.