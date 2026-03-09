Il Pentagono la considera un rischio per la sicurezza? Anthropic non ci sta e gli fa causa

Il produttore di intelligenza artificiale ha intentato causa contro il governo statunitense, che lo aveva segnalato come potenziale rischio per la sicurezza nazionale. La controversia riguarda una decisione dell’amministrazione Trump di considerare la sua tecnologia una minaccia, portando il team legale a contestare questa valutazione in tribunale. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra aziende tecnologiche e autorità pubbliche.

Il maker di Claude porta in tribunale l’amministrazione Trump dopo essere stato bollato come rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In gioco ci sono centinaia di milioni di dollari, il futuro dell’IA militare e un precedente che preoccupa tutto il settore tech. Per la prima volta, un’azienda tech statunitense è stata trattata come un avversario straniero dal proprio governo. E ha deciso di rispondergli davanti a un giudice. “Queste azioni sono senza precedenti e illegali. La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un’azienda per la sua libertà di parola”, si legge in una nota dell’azienda. 🔗 Leggi su Cultweb.it

