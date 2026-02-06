La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Arianna Fontana

La campionessa Arianna Fontana si prepara a tornare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con sei partecipazioni all’attivo, l’atleta di Valtellina punta a scrivere un’altra pagina della sua lunga carriera, già ricca di medaglie e successi. La Fontana, che ha fatto la storia dello sport italiano, si sta allenando intensamente per questa nuova sfida.

Già nella leggenda, come atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, Arianna Fontana vuole scrivere una nuova pagina di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la sua sesta edizione dei Giochi olimpici.

