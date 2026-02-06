Arianna Fontana chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026

Arianna Fontana si prepara a entrare nel cuore delle Olimpiadi. La campionessa di short track sarà la portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura a San Siro, accompagnata dal fondista Federico Pellegrino. È un momento che aspetta da tempo, e oggi, venerdì 6 febbraio, si concretizza con un gesto simbolico che la mette al centro dell’attenzione.

(Adnkronos) – La regina azzurra dello short track è pronta a chiudere il cerchio. Arianna Fontana sarà una delle grandi protagoniste di Milano Cortina 2026 e oggi, venerdì 6 febbraio, avrà l'onore di essere portabandiera per l'Italia nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, insieme al fondista Federico Pellegrino (a Cortina d'Ampezzo, saranno.

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Arianna Fontana, chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026Qualche mese fa, Arianna Fontana aveva raccontato il suo percorso in un’intervista all’Adnkronos: A Torino 2006 avevo quindici anni, ero una bambina e non avevo la più pallida idea di cosa stesse ... sassarinotizie.com

Olimpiadi Milano Cortina. Chi è Arianna Fontana, la Freccia bionda dello short track mondialeLeggenda assoluta dello short track mondiale, Arianna fontana è l'atleta italiana più medagliata di sempre nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. Nata a Sondrio il 14 aprile 1990, ha costruito un ... msn.com

Tv2000. . #Mattarella a pranzo con gli atleti azzurri in occasione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 CONI MilanoCortina2026 Italia Team A tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pi facebook

#Mattarella a pranzo con gli atleti azzurri in occasione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 @Quirinale @Coninews @milanocortina26 @ItaliaTeam_it A tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro p x.com