Tre gol 3 punti l’Acf Arezzo inizia il girone di ritorno con una vittoria convincente per 3-1
L’ACF Arezzo inaugura il girone di ritorno con una vittoria convincente, battendo il Vicenza per 3-1. La partita, disputata davanti ai propri tifosi, segna un buon inizio per la squadra, che punta a mantenere il ritmo nel prosieguo della stagione. Il risultato permette agli amaranto di ottenere tre punti importanti in una sfida che si presenta come un passo fondamentale nel cammino del campionato.
Arezzo, 24 gennaio 2026 – Prima gara del girone di ritorno per l’ ACF Arezz o. Davanti alle citte amaranto c’è il Vicenza. La gara di andata si era conclusa 2-1 in favore dell’Arezzo. ACF AREZZO – VICENZA ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Tamburini, Lazzari (Beduschi 85’), Bossi (Ghio 70’), Termentini (Blasoni 55’), Nasoni E. (Perfetti 85’), Fortunati, Razzolini A disposizione: Cardarelli, Ghio, Balducci, Beduschi, Hervieux, Sena, Perfetti, Tulimieri, Blasoni All. Andrea Ciavorella Vicenza: Seskute, Asamoah, Trandafir, Missiaggia, Bellagente (Tarenzi 85’), Pozzi (Norsato 65’), Ponte, Boaretto (Parodi 39’), Marchiori, Hakasalo, Arpegaro A disposizione: Gallesio, Parodi, Pegoraro, Balestro, Borsato, Tarenzi, Boveri, Perrone, Modesti All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
