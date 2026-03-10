Arezzo ha battuto il Campobasso 1-0 in una partita di Serie C. Il gol decisivo è stato segnato da Iaccarino nel secondo tempo. La partita si è svolta senza ulteriori segnature e si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

La partita di Serie C giocata tra Campobasso e Arezzo si è conclusa con una vittoria dei toscani per 1-0, grazie al gol segnato da Iaccarino nel secondo tempo. L’incontro, disputato allo stadio Molinari davanti a 4640 spettatori in una serata fredda del 9 marzo 2026, ha il Campobasso opporre un’ottima resistenza prima di cedere alla capolista. La gara è stata definita come uno scontro onesto tra due formazioni che hanno mostrato qualità diverse ma pari impegno. Il risultato finale non racconta da solo la complessità della sfida: il Campobasso ha dimostrato grande generosità difensiva e offensiva, mentre l’Arezzo ha saputo sfruttare le poche occasioni decisive per imporsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo vince 1-0: il gol di Iaccarino decide la sfida

Articoli correlati

Leggi anche: Arezzo corsaro a Gubbio: decide un gol di Ravasio nella ripresa

Spezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del PiccoLa Spezia, 24 gennaio 2026 – Un gol di Artistico a metà del primo tempo e lo Spezia batte l'Avellino, interrompendo il digiuno e raggiungendo in...

Tutto quello che riguarda Arezzo vince

Temi più discussi: Arezzo, serata storta. La Ternana vince 2-1, il Comunale cade dopo oltre cinque mesi; Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Cosmi frena il Catania, il Benevento vince e allunga; Davanti a 7mila aretini il big-match col Ravenna finisce 1-1: l'Arezzo mantiene il +7 sulle rivali; Acf, vittoria di prestigio per l'Under 17 che vince contro le campionesse in carica di categoria.

Sambenedettese-Ascoli, 0-1. Tomei promuove i suoi: Gara di maturità in un ambiente caldoOra l'Ascoli è a meno 4 dall'Arezzo capolista e seconda in solitaria. Il tecnico dell'Ascoli è soddisfatto dei suoi ... picenooggi.it

DIRETTA/ Gubbio Arezzo (risultato finale 0-1), vince la capolista (Serie C, oggi 21 febbraio 2026)La diretta del primo tempo del match di campionato tra Gubbio e Arezzo ha visto la prima parte di gara concludersi sul risultato di 0 a 0. Dopo una buona partenza dell’Arezzo il Gubbio ha provato a ... ilsussidiario.net

ArezzoTv. . Passioni in Fiera: un weekend vincente che ha portato Arezzo sotto i riflettori - facebook.com facebook