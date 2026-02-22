Arezzo corsaro a Gubbio | decide un gol di Ravasio nella ripresa

Ravasio segna il gol decisivo per l’Arezzo, che conquista una vittoria a Gubbio. La causa è il suo tiro preciso nella ripresa, che supera il portiere locale. I padroni di casa cercano di reagire, ma non riescono a pareggiare. L’Arezzo difende bene e sfrutta l’occasione per portare a casa i tre punti. La partita si accende nel secondo tempo, quando Ravasio firma il suo gol. La squadra toscana festeggia con entusiasmo la vittoria arrivata in trasferta.

Gubbio – Arezzo 0-1 GUBBIO: Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (16? st Di Massimo), Saber (41? st Djankpata), Rosaia (33? st Carraro), Varone, Murru (33? st Tentardini); Minta, Ghirardello (16? st Mastropietro). A disp.: Bagnolini, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Podda, Costa, Bacalini. All.: Di Carlo. AREZZO: Venturi; Renzi, Coppolaro, Gigli, Righetti (33? st Di Chiara); Iaccarino (38? st De Col), Guccione, Chierico; Pattarello (25? st Arena), Ravasio (25? st Cianci), Tavernelli (25? st Varela). A disp.: Trombini, Galli, Casarosa, Perrotta. All.: Bucchi. ARBITRO: Leone di Barletta (Chiavaroli di Pescara e Fumarulo di Barletta) RETI: 10? st Ravasio NOTE: Ammoniti Coppolaro, Gigli, Monta, Di Bitonto, Bruscagin, De Col. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandeRavasio segna il gol decisivo e fa festeggiare l’Arezzo, che conquista una vittoria a Gubbio dopo 86 anni.

Arezzo corsaro a Pesaro: tris esterno con Tavernelli, Ravasio e CianciArezzo si impone in trasferta a Pesaro con un risultato di 3-0, grazie alle reti di Tavernelli, Ravasio e Cianci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Gubbio-Arezzo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Gubbio-Arezzo di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Troppo Arezzo, il Gubbio si arrende al BarbettiGUBBIO - Ci ha provato, ma se l'avversario è più forte, per quanto con assenze importanti, si può fare solamente quel che è possibile. Al Gubbio non basta ... ilmessaggero.it

Non sono bastati il cuore oltre l'ostacolo e un assedio durato quasi un tempo: l'Arezzo Football Academy cade in casa contro un cinico Torrita. Gli amaranto pagano caro un episodio a inizio gara, e nonostante il forcing finale a quattro punte, il gol del pareg - facebook.com facebook