FdI Arezzo | L’appoggio di Azione a Donati chiarisce il quadro politico e chiude al campo largo

L’adesione di Azione alla candidatura di Marco Donati ad Arezzo definisce chiaramente le alleanze politiche in vista delle elezioni amministrative, chiudendo ogni ambiguità sul campo largo. Questa scelta contribuisce a delineare un quadro più preciso delle forze coinvolte, offrendo un’analisi trasparente e puntuale della situazione politica locale.

L’adesione ufficiale di Azione alla candidatura di Marco Donati rappresenta un passaggio politico rilevante che contribuisce a chiarire in modo definitivo il quadro delle alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. È quanto affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, in un comunicato congiunto. «L’appoggio di Azione alla candidatura di Donati – spiegano – è un fatto politico chiaro e significativo. Da questo momento la coalizione che lo sostiene non può più essere presentata come un semplice insieme di liste civiche, ma assume una precisa collocazione politica». 🔗 Leggi su Lortica.it

