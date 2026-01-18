Reggiana Juventus Under 16 2-1 prima sconfitta per Gridel | non basta un gol di Garofoli nel finale Il racap
di Fabio Zaccaria Reggiana Juventus Under 16 2-1, finisce l’imbattibilità dei bianconeri dopo 14 vittorie consecutive: pomeriggio storto a Reggio Emilia, Garofoli nel finale non basta ai classe 2010. Il recap del match valido per la 15esima giornata. Dopo una vittoria clamorosa per 9-3 contro la Virtus Entella, cade per la prima volta in stagione la Juventus Under 16 di Gridel. I bianconeri, con una formazione rimaneggiata per via di alcune defezioni, hanno perso per 2-1 contro la Reggiana. Ecco di seguito il recap del match. La gara non si indirizza bene fin dai primi minuti, la Reggiana infatti trova il vantaggio al 15esimo del primo tempo e con il risultato di 1-0 si chiude la prima frazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
