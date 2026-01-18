Reggiana Juventus Under 16 2-1 prima sconfitta per Gridel | non basta un gol di Garofoli nel finale Il racap

Nella partita tra Reggiana e Juventus Under 16, i bianconeri hanno subito la prima sconfitta dopo 14 vittorie consecutive, con il risultato finale di 2-1. Nonostante il gol di Garofoli nel finale, i giovani della Juventus non sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. La sfida si è svolta a Reggio Emilia, segnando un cambio di risultato importante per entrambe le squadre.

