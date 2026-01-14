La prefetta Vaccaro in visita sulla Piana di Gioia Tauro | legalità e riscatto sociale in primo piano

La prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha visitato la Piana di Gioia Tauro, incontrando i soci della cooperativa Valle del Marro - Libera Terra e gli operatori del Centro polifunzionale Padre Pino Puglisi. L’obiettivo dell’evento è stato rafforzare i principi di legalità e promuovere iniziative di riscatto sociale nel territorio, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

La prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha compiuto una visita istituzionale incontrando i soci della cooperativa sociale Valle del Marro -Libera Terra e gli operatori del Centro polifunzionale Padre Pino Puglisi, due realtà simbolo di legalità, inclusione sociale e impegno civile nella. Incontro Istiutuzionale presso il Comune di Cinquefrondi: il Prefetto Vaccaro ha ascoltato le preoccupazioni dei Sindaci della Piana.; Clara Vaccaro, la prima donna Prefetto a Reggio: nata a Messina ma "mi mancava il mare". Il Prefetto Vaccaro in visita alla Valle del Marro - Un segnale forte di attenzione dello Stato verso le esperienze di riscatto sociale e di legalità nella Piana di Gioia Tauro.

Legalità: Reggio Calabria, la prefetta Vaccaro in campo con ragazze e ragazzi del Csi di Argillà - È importante per me essere qui, condividendo questo tempo con tutti voi ragazzi”. agensir.it

