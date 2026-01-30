La Croce verde apre a un nuovo corso gratuito di primo intervento sanitario

La Croce Verde di Cesena ha annunciato l’apertura di un nuovo corso gratuito di primo intervento sanitario. Il percorso, che partirà mercoledì 25 febbraio, si svolgerà in cinque serate e sarà aperto a tutti i cittadini interessati a imparare le nozioni di base per soccorrere in emergenza.

A partire da mercoledì 25 febbraio al via il nuovo corso gratuito di primo soccorso: cinque serate organizzate dalla Croce Verde di Cesena aperto a tutti i cittadini.?Gli incontri si terranno al teatro della parrocchia di Santo Stefano (via Friuli, 153) nelle seguenti date: mercoledì 25 e venerdì 27 febbraio, mercoledì 4, venerdì 6 e mercoledì 11 marzo.?Il corso fornirà le basi per gestire le emergenze comuni e le manovre salvavita.?Sapere come agire nei primi minuti di un'emergenza può fare la differenza e per questa ragione l'obiettivo sarà dare a ogni cittadino la sicurezza necessaria per non restare spettatore, ma diventare parte attiva dei soccorsi.

È partito un corso gratuito rivolto ai giovani laureati disoccupati o inattivi nel settore socio-sanitario.

