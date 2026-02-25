Perché vedere Franca Sozzani – Paving The Way il nuovo documentario sul lavoro di Franca Sozzani

Sin da piccola, Franca Sozzani è cresciuta con due mantra dettati da un’infanzia piuttosto rigida: «Non dire mai di essere stanca» e «Non dire mai di non avere tempo». Lei, infatti, non è mai stata stanca e, per 28 anni, è stata direttrice di Vogue Italia. A chi le chiedeva se non si fosse mai stufata di quel ruolo, rispondeva di no, perché ogni giorno sapeva di poter fare meglio. Questi e altri aneddoti sono raccontati nel documentario Franca Sozzani – Paving The Way, proiettato ieri sera alla Fondazione Sozzani, alla presenza di amici, collaboratori e compagni di viaggio della signora Sozzani. Prodotto da Quoiat Films per Qatar Museums e Doha Film Institute, scritto e diretto da Federica Cellini e Francesco Zippel, con la consulenza editoriale di Sara Sozzani Maino, il documentario tratteggia la figura di Franca attraverso racconti intimi, momenti iconici e interviste inedite. Dalla commozione silenziosa di Pierpaolo Piccioli alla riconoscenza di molti protagonisti della moda contemporanea, emerge un filo conduttore chiaro: senza la visione e la straordinaria capacità di motivare di Franca Sozzani, forse molti di loro non sarebbero diventati ciò che sono oggi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

