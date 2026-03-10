Archivi fotografici Via libera all’acquisizione Sede il Museo del marmo

È stato deciso di procedere con l’acquisizione degli archivi fotografici di Bessi e Michelino, che saranno ospitati presso il Museo del marmo. La decisione è stata approvata all’unanimità e i materiali saranno presto esposti al pubblico. La scelta riguarda le collezioni di immagini storiche legate alla tradizione del marmo e alla lavorazione locale.

Tutti d'accordo per l'acquisizione degli archivi fotografici di Bessi e Michelino che saranno esposti al Museo del marmo. Il Comune ha dimostrato interesse e parteciperà al bando 'Strategia fotografia', dietro la mozione del consigliere di opposizione Massimiliano Manuel. Ad annunciare la volontà di acquisire questi due patrimoni storici è il gruppo consiliare del Pd, dopo la lunga e fruttuosa discussione nel corso dell'ultimo consiglio comunale. "Al centro della discussione e tra le richieste del bando vi è anche la futura destinazione degli archivi - scrive il gruppo consiliare del Pd -, per la quale le famiglie proprietarie avevano espresso la preferenza, peraltro condivisa, per una struttura dedicata su Carrara centro.