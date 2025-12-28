Archivi Viventi rassegna aspettando il museo dell’arte in Caudina

Il Centro Caudino del Contemporaneo di San Martino Valle Caudina ospita il secondo appuntamento della rassegna “Archivi Viventi”. L’evento, previsto per martedì 30 dicembre 2025 alle ore 17:00, prevede la presentazione del volume “Configurations of Time: Imagining Other Temporalities in the Artist Residency” di Angela Serino, edito da Set Margins’ nel 2024. La rassegna invita a riflettere sui percorsi e le prospettive dell’arte contemporanea in attesa di un

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, il Centro Caudino del Contemporaneo di San Martino Valle Caudina ospita il secondo appuntamento del ciclo Archivi Viventi, dedicato alla presentazione del volume Configurations of Time: Imagining Other Temporalities in the Artist Residency di Angela Serino (Set Margins’, 2024). L’incontro rientra nel programma di iniziative promosse nell’ambito della s econda fase della candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 e si sviluppa a partire dal lavoro congiunto dell’ Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina e dell’ Associazione Culturale Interzona APS per la costruzione dell’ Archivio Metabolico e di un futuro museo diffuso dell’arte contemporanea in Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

