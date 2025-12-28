Archivi Viventi rassegna aspettando il museo dell’arte in Caudina
Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, il Centro Caudino del Contemporaneo di San Martino Valle Caudina ospita il secondo appuntamento del ciclo Archivi Viventi, dedicato alla presentazione del volume Configurations of Time: Imagining Other Temporalities in the Artist Residency di Angela Serino (Set Margins’, 2024). L’incontro rientra nel programma di iniziative promosse nell’ambito della s econda fase della candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 e si sviluppa a partire dal lavoro congiunto dell’ Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina e dell’ Associazione Culturale Interzona APS per la costruzione dell’ Archivio Metabolico e di un futuro museo diffuso dell’arte contemporanea in Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
