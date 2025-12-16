’Terrecotte’ esalta il pubblico L’idea del figlio dell’artista Pezzica | Ora una sala al Museo del marmo
L'esposizione di ‘Terrecotte’ cattura l'entusiasmo del pubblico, esaltando le opere dell'artista Giuseppe Pezzica. L'idea del suo figlio di dedicare una sala al Museo del Marmo rende omaggio a un talento apprezzato e amato, colmando il vuoto lasciato in vita dal padre, e creando un momento di forte partecipazione collettiva.
Una folla partecipe, calorosa, quasi a voler colmare ciò che Giuseppe Pezzica aveva sempre rifuggito in vita, l’osanna del pubblico. L’inaugurazione di sabato della mostra " Terrecotte " si è trasformata in un vero e proprio abbraccio collettivo, un gesto corale con cui Carrara ha reso omaggio a uno dei suoi protagonisti più profondi e silenziosi. Gli spazi espositivi di via Mazzini 18a si sono riempiti fin dal pomeriggio di visitatori, amici e cittadini, richiamati da un’esposizione che non è solo mostra d’arte ma atto di memoria condivisa. Al centro, le maternità in terracotta, molte delle quali inedite, sculture ritrovate e riportate alla luce che raccontano con forza primordiale il tema dell’origine, dell’amore e della natura umana, accanto a opere già note che restituiscono tutta la complessità della ricerca di Pezzica. Lanazione.it
