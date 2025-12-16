Arbitro Union Brescia Inter U23 | designato il fischietto del match di Serie C
È stato ufficialmente designato l'arbitro che dirigerà la partita tra Union Brescia e Inter U23, valida per la diciannovesima giornata di Serie C 2025/26. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono punti fondamentali nella classifica del campionato.
Inter News 24 Arbitro Union Brescia Inter U23: designato il fischietto del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie C 202526. Si accendono i riflettori sul “Monday Night” della diciannovesima giornata di Serie C Sky Wifi. Lunedì 22 dicembre, alle ore 20.30, l’ Inter U23 scenderà in campo per un test di maturità contro l’ Union Brescia. Per la seconda squadra dei nerazzurri, guidata dallo specialista del settore giovanile Stefano Vecchi, si tratta dell’ultima curva del girone d’andata. L’obiettivo è cancellare immediatamente la brutta sconfitta interna subita contro la Giana Erminio e riprendere la marcia in classifica. Internews24.com
Maranza allo stadio ?quanto_costa
L'Inter U23 chiude il girone d'andata col big match contro il Brescia: dirigerà Drigo di Portogruaro - Ultimo turno del girone d'andata della Serie C Sky WiFi con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, reduce dalla brutta sconfitta interna per mano della Giana Erminio, attesa da uno degli incroci più affa ... msn.com
Brescia, Diana: «Male l’arbitro, ora non guardiamo troppo in alto» - Il tecnico dopo il pareggio col Cittadella: «La gestione del direttore di gara ci ha innervosito, dovevamo segnare nel primo tempo». giornaledibrescia.it
, Da segnalare l'esordio assoluto nel Calcio a 5 del nostro , arbitro nell'organico dell' (), che è stato impegnato ieri pomeriggio in Alpe Cimbra - Union - facebook.com facebook
"#UnionBresciaInterU23" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.