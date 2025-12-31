Arbitro Inter U23 Novara designato il fischietto per il match

Per la ventunesima giornata di Serie C 2025/26, è stato designato l’arbitro per la partita tra Inter U23 e Novara. La scelta del fischietto è stata ufficializzata in vista dell’incontro di domenica, offrendo indicazioni sulla direzione del match. La designazione arbitrale è un elemento importante per garantire correttezza e regolarità nell’evento sportivo.

Inter News 24 di domenica, valevole per la 20^ giornata di Serie C 202526. Il 2026 della seconda squadra nerazzurra riparte ufficialmente dall'U-Power Stadium di Monza. Per l' Inter U23 guidata da Stefano Vecchi, tecnico esperto e artefice della crescita dei giovani talenti di Viale della Liberazione, il girone di ritorno si apre con una sfida casalinga da non sottovalutare. Domenica 4 gennaio, con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30, la Beneamata ospiterà il Novara, compagine piemontese che si presenta all'appuntamento con l'incognita del recente cambio di allenatore.

