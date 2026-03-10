Apple sta considerando l’uso della stampa 3D in alluminio per i suoi dispositivi. Attualmente, i telai degli iPhone sono prodotti da blocchi di alluminio fresati e levigati, con una lavorazione molto accurata. La novità potrebbe portare a modifiche nei processi di produzione e, di conseguenza, influire sui costi finali dei telefoni. Questa possibile innovazione riguarda i metodi di realizzazione del telaio degli smartphone.

Il telaio degli iPhone è attualmente realizzato partendo da un blocco di alluminio, fresato, levigato e rifinito con una precisione estrema. Questo metodo, seppur garantisca un prodotto elegante e robusto, comporta costi elevati e una significativa quantità di scarti metallici. Ma Apple potrebbe essere pronta a cambiare strategia, esplorando nuove tecniche di produzione più efficienti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sta valutando l’utilizzo della stampa 3D per produrre i telai degli iPhone e le scocche degli Apple Watch. Se la tecnologia dovesse rivelarsi efficace su larga scala, potrebbe portare a una riduzione dei costi di produzione. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple valuta la stampa 3D in alluminio: i futuri iPhone potrebbero costare meno

