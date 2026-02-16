Apple valuta una funzione di Samsung per i futuri MacBook
Apple sta considerando di integrare una funzione di Samsung per i prossimi MacBook, dopo aver notato come questa tecnologia possa migliorare la privacy degli utenti. La novità, già presente in alcuni smartphone Samsung, consente di nascondere i contenuti dello schermo a chi si trova di lato, rendendo più difficile spiare le informazioni. Apple sta analizzando questa soluzione per offrire un modo più sicuro di usare i computer in ambienti pubblici o di lavoro.
Apple Punta sulla Privacy: Schermi “Segreti” per i MacBook del Futuro. Apple sta valutando l’adozione di una tecnologia innovativa, già presente in alcuni smartphone Samsung, che permetterà di limitare la visibilità dello schermo dei MacBook a chi si trova direttamente di fronte al dispositivo. Questa svolta, prevista per il 2029, mira a garantire maggiore privacy agli utenti, soprattutto a professionisti che lavorano con dati sensibili in spazi pubblici. L’implementazione di questa funzione è strettamente legata alla transizione dei MacBook ai display OLED. La Nuova Frontiera della Privacy nel Mercato dei Display.🔗 Leggi su Ameve.eu
