iphone pieghevole colori non entusiasmanti ecco cosa sta progettando apple invece

Apple sta lavorando a un nuovo iPhone pieghevole a causa della crescente domanda di dispositivi innovativi. Secondo le indiscrezioni, l’azienda sta valutando colori più sobri e meno vivaci rispetto alle proposte attuali, in risposta alle preferenze di alcuni clienti. La scelta si concentra su tonalità delicate, come il grigio e il blu scuro, per offrire un aspetto più elegante. La produzione del modello sembra avanzata, ma resta da capire se queste caratteristiche saranno confermate.

Questo testo sintetizza le possibili scelte cromatiche in fase di studio da parte di Apple, concentrandosi sia sull’ iphone 18 pro sia sul primo modello pieghevole. Le informazioni si basano su un rapporto citato da Bloomberg, attribuito a Mark Gurman, che descrive una strategia cromatica mirata a equilibrare stile, domanda di mercato e facilità di produzione. colori in considerazione per l’iphone 18 pro e per il foldable. una delle opzioni in valutazione è una rossa profonda per l’ iphone 18 pro, tonalità che richiama, in passato, i prodotti della linea PRODUCT(RED) ma con una sfumatura che tende al burgundy. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

L'iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia AppleL'iPhone 18 potrebbe rappresentare il primo modello pieghevole della storia Apple, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti.

Apple esplora design pieghevole per nuovo iPhone, rivoluzione estetica e funzionale in arrivoApple lavora a un nuovo design pieghevole per l’iPhone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Rapporto: Apple sta testando questi colori per iPhone 18 Professional e iPhone pieghevoli; iPhone 18: il rosso scuro sarà il nuovo arancio; iPhone 18 Pro: solo eSIM anche per l'Europa, secondo i nuovi rumor; Nuovo colore iPhone 18Pro (Max) svelato in anticipo!.

iPhone 18 Pro in rosso e i colori dell'iPhone pieghevole: cosa dicono i rumorDopo l'arancione degli iPhone 17 Pro, Apple starebbe valutando di passare al rosso per caratterizzare i prossimi melafonini di vertice, gli iPhone 18 Pro e Pro Max. L'indiscrezione arriva da una delle ... hdblog.it

Un leak rivela le possibili opzioni di colore per iPhone 18 Pro e per il tanto atteso iPhone FoldUn noto analista ha rivelato le colorazioni che Apple ha in mente per le prossime lineup di iPhone 18 Pro e iPhone Fold pieghevole. Gli appassionati del colore rosso saranno contenti di questa notizia ... notebookcheck.it

iPhone 18 Pro in rosso e i colori dell'iPhone pieghevole: cosa dicono i rumor x.com

Apple sarebbe pronta al lancio dell'iPhone pieghevole nel 2026, secondo indiscrezioni. Produzione a luglio insieme a iPhone 18 Pro. - facebook.com facebook